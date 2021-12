Racing Genk setzt auf Erfahrung: Bernd Storck ist der neue Trainer in Limburg

Bernd Storck, der zuletzt bei Cercle Brügge in der belgischen Liga tätig war (2019-2020) und diesen vor dem Abstieg bewahrte, kennt den belgischen Fußball sehr gut. Der 58-Jährige hatte hier auch schon Excel Mouscron gecoacht (2018-2019). Und 2016 führte er die ungarische Nationalmannschaft in die Europameisterschaft.

Bei Racing Genk heißt es zu der Trainerwahl: „Bernd Storck weiß als Coach schnell seinen Stempel auf eine Mannschaft zu drücken und er steht für wiedererkennbaren dynamischen Fußball. Er war bereits einige Male Kandidat, um Trainer unseres Clubs zu werden, doch jetzt ist es zu einer Einigung gekommen.“ Storck erhält einen Vertrag mit unbestimmter Laufzeit.

Die Entlassung von John van den Brom (Foto) stand schon länger in den Sternen geschrieben. Das mühselige 1:1 gegen KV Mechelen am Wochenende brachte wohl das Fass zum überlaufen. Genk ist „nur“ 8. mit 22 Punkten aus 17 Spielen und ist auch aus dem Pokal ausgeschieden (den Racing unter Van den Brom in der Saison 2020-2021 geholt hatte).

Eigentlich sollte Genks dänischer Co-Trainer Glenn Riddersholm den Niederländer ersetzen, doch die Zusage des Wunschtrainers Bernd Storck veränderte die Situation. Riddersholm bleibt Assistent. Die erste Aufgabe von Storck und seinem T2 lautet: "Europäisch überwintern!" Das bedeutet, dass die Europa League-Partie am Donnerstagabend gegen Rapid Wien unbedingt gewonnen werden muss...