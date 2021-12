Rekord: Über 350.000 offene Stellen in Flandern im Angebot

Dieser Anstieg um rund 110.000 offene Stellen auf Jahresbasis zeigt sich in allen Sektoren. Im Bereich der Metallindustrie wurden 111 % mehr Stellen angeboten, als 2020. Im Bereich Freizeit, Kultur und Sport kamen 105 % mehr Stellenangebote hinzu und um Hotel- und Tourismussektor in Flandern 90 %.

Weitaus verhaltener zeigten sich aber der Dienstleistungssektor (+ 3 %), der Fahrzeugbau (+ 9%) und der Lebensmittelbereich (+ 15 %). Alleine im vergangenen Monat November wurden 32.122 neue Stellenangebote eingereicht, 76 % mehr als im gleichen Monat im letzten Jahr.

Von den rund 350.000 offenen Stellen dieses Jahr in Flandern konnten bisher 72.840 nicht besetzt werden, so das VDAB. Aktuell sind 14.168 Stellen in Flandern zu besetzen, die kein Diplom verlangen oder nur eine geringfügige Qualifikation.