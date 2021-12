Urteil in Brüssel: Deliveroo-Kuriere sind keine Arbeitnehmer sondern Selbständige

Anderswo in Europa

In ähnlichen Verfahren in anderen europäischen Ländern gab es unterschiedliche Urteile. Während die Gerichte den Deliveroo-Kurieren in den Niederlanden und in Spanien Recht gaben, fielen die Urteile in London und in Paris zu Gunsten des Unternehmens aus.

Inzwischen arbeitet die Europäische Kommission an neuen und klareren Regelungen für App-Lieferungs-Plattformen, wie die von Deliveroo zum Ausliefern von Mahlzeiten. Noch in dieser Woche soll die EU-Kommission entsprechende Vorschläge vorstellen.

In Belgien könnte dieses Urteil gut und gerne ein Präzedenzfall sein, falls andere Kuriere auch anderer Lieferunternehmen ähnliche Prozesse anstrengen.