Ein Cafébesucher zeigt einem Wirt einen Revolver statt sein Covid Safe Ticket

In einem Café in Rotselaar in der Provinz Flämisch-Brabant hat ein Gast auf die Frage, er solle doch bitte sein Covid Safe Ticket zeigen, einfach nur einen Colt gezeigt. Nach dem der Wirt den Mann rausgeworfen hatte, schoss dieser in die Luft. Die Polizei konnte den Mann kurz nach dem Vorfall stellen und festnehmen.