Flandern: Innerhalb von zwei Wochen Verdoppelung der Corona-Ansteckungen bei Schulkindern

In den vergangenen beiden Wochen ist die Zahl der Infizierungen mit dem Coronavirus Covid-19 bei Schulkindern und Lehrkräften in Flandern stark angestiegen. Bei den Schulkindern verdoppelte sich die Zahl der Ansteckungen in diesen Zeitraum sogar. Dies ist aus den Statistiken der flämischen Zentren für Schulkind-Begleitung (CLB) ersichtlich.