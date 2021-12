AA Gent ist der einzige belgische Verein, der weiter europäischen Fußball spielen darf

Racing Genk hingegen leistete sich unter dem neuen Trainer Bernd Storck eine äußerst peinliche 0:1-Niederlage in der Europa League-Gruppe H gegen Rapid Wien und verpasste damit ein mögliches Weitermachen in der Europa League bzw. einen Umzug in die Conference League. Der KRC Genk macht schwere Zeiten durch. In den vergangenen 8 Spielen (in der eigenen Liga und in der Europa League) gab es 4 Niederlagen und 4 Unentschieden…

Antwerp FC konnte die Europa League-Vorrunde in der Gruppe D zwar mit einem 1:0-Sieg gegen Olympiakos Piräus beenden, doch „Great Old“ scheidet als Gruppenletzter aus. Michel Ange Balikwisha traf schon in der 8. Minute zur Führung und mehr war gegen ein schwach auftretendes Piräus auch nicht nötig…