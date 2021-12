Das Gericht von Mechelen spricht den Virologen Marc Van Ranst vom Vorwurf des Rufmords frei

Angeblich soll ihn Van Ranst in einem Fernsehinterview als Corona-Leugner bezeichnet haben. Der Staatsanwalt am Gericht von Mechelen sah das allerdings etwas anders. Van Ranst habe den Kläger in der TV-Sendung nicht wortwörtlich einen Corona-Leugner genannt.

Das Gericht folgte dieser Auffassung. In den Augen des Richters waren die gegenseitigen Aussagen zwischen Engel und Van Ranst im Rahmen der Sendung „höchstens als Beleidigungen zu werten“.

Willem Engel muss Marc Van Ranst jetzt 4.000 € Schadenersatz zahlen. Der Virologe hatte eigentlich 7.000 € von Engel gefordert, da dieser sich gegen ihn „ruchlos“ und „quälend“ in der Sendung geäußert habe. Dies sah das Gericht auch so.