Flanderns Landesregierung musste umdisponieren: Eindringling im Brüsseler Errera-Haus

Die flämische Landesregierung hat ihre wöchentliche Ministerratssitzung nicht wie üblich im Errera-Haus an der Brüsseler Koningslaan abgehalten (Foto oben), sondern am Sitz der Landesregierung am Martelaren-Platz in der Innenstadt (Foto unten). Grund dafür ist eine unbekannte Frau, die, wie jetzt erst bekannt wurde, am vergangenen Dienstag ins Errera-Haus eindringen konnte.