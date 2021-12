Lernout & Hauspie: Schuldig gesprochen 20 Jahre nach dem Konkurs - Anleger verloren damals viel Geld

Die Vorgeschichte

Das Sprachtechnologie-Unternehmen Lernout & Hauspie wurde Ende der 1980er Jahre in Ypern in Westflandern gegründet. Jo Lernout und Pol Hauspie erfüllten sich damit einen Traum eines Unternehmens, das Computer verschiedene Sprachen sprechen lassen sollte und dass Computer eingesprochene Aufträge erledigen sollen. In einer ersten Phase fanden sie Investoren in der eigenen Region, vor allem aus der lokalen Wirtschaft. Das Vertrauen in L&H war riesig und auch führende Politiker warben für das Spitzenunternehmen. In den 1990er Jahren verbuchte das Technologieunternehmen enorme Erfolge.

Die beiden Unternehmensgründer wurden Manager des Jahres und ihr Unternehmen geht als erste Firma unseres Landes an die US-amerikanische Technologiebörse Nasdaq. Softwaregigant Microsoft investiert 45 Mio. Dollar in L&H und 1999 gründen Lernout & Hauspie in Ypern ihr eigenes „Sprachental“, das Gewerbegebiet „Flanders Langage Valley“. Die Westflamen übernahmen sogar ihre US-Konkurrenten Dragon und Dictaphone.

Doch dann drehte sich der Wind. Das amerikanische Börsenblatt Wall Street Journal findet heraus, dass die meisten L&H-Kunden in Korea überhaupt nicht existieren und das ihre zahlreichen Sprachentwicklungs-Kleinunternehmen nur gegründet wurden, um den Umsatz des Unternehmens künstlich aufzuschmücken. Eine entsprechende Meldung lässt am 8. August 2000 die Bombe platzen. Der Aktienwert fällt ins Bodenlose und 2001 geht Lernout & Hauspie pleite. Die Manager werden festgenommen und später auch wegen Bilanz- und Anlagebetrug verurteilt. Tausende Anleger standen mit leeren Händen da.

