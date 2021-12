Werden die Lebensmittel oder ein durchschnittlicher Einkauf auch in Belgien nächstes Jahr teurer?

„Der Inspektor“ aus der gleichnamigen Verbrauchersendung des VRT-Senders Radio 2 ist der Frage nachgegangen, ob unser täglicher Einkauf im nächsten Jahr teurer wird. Leider wird das der Fall sein, denn der Handel wird die gestiegenen Unkosten für Rohstoffe und Energie auch in Belgien an den Kunden und Endverbraucher weitergeben. Entsprechende Preisverhandlungen zwischen den Herstellern und dem Handel sollen aktuell sehr zäh verlaufen, so Radio 2.