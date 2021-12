Flämische Christdemokraten wollen den Renteneintritt ab 62 Jahren möglich machen

Die CD&V hat während eines online Parteitags am Samstag ein neues christdemokratisches Parteiprogramms verabschiedet. Unter anderem will die Partei Arbeitnehmern die Wahl lassen, zwischen 62 und 67 Jahren in Rente zu gehen. Außerdem hat die CD&V ihre Linie in institutionellen Fragen geschärft: Bei der nächsten Staatsreform sollen Flamen und Französischsprachige darüber entscheiden, was sie auf Bundesebene noch gemeinsam tun wollen.