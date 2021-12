Neue Politumfrage zeigt Zugewinne für Rechts- und Linksextreme in Flandern

Die jüngste Meinungsumfrage, die im Auftrag der kommerziellen Fernsehsender VTM und RTL sowie der Tageszeitungen Het Laatste Nieuws und Le Soir durchgeführt wurde, sieht die rechtsextreme Partei Vlaams Belang mit fast einem Viertel aller geäußerten Wahlabsichten auf dem ersten Platz in Flandern. Auch die linksextreme PVDA gewinnt an Boden und liegt in den Umfragen zum ersten Mal vor den Grünen. Die flämischen Sozialisten sind die einzige flämische Partei in der Regierungskoalition, deren Beliebtheit seit der letzten Wahl zugenommen hat.