Philip Morris für schuldig befunden, gegen das Tabakwerbeverbot verstoßen zu haben

Die Justizbehörden haben rechtliche Schritte gegen Philip Morris eingeleitet, nachdem Beweise für mehrfache Verstöße gegen das Verbot von Tabakwerbung und -sponsoring gefunden worden waren. Diese Verstöße dauerten mindestens bis Ende 2017 an.

Inspektoren des öffentlichen Gesundheitswesens fanden Beweise für Dutzende von Verstößen gegen das Werbe- und Sponsoringverbot. Diese waren über das ganze Land verteilt und umfassten einen Großhändler in Wijnegem bei Antwerpen, einen Zeitungskiosk in Bree (Limburg), ein Tabakgeschäft im Grenzdorf Adinkerke (Westflandern), Tankstellen in Brüssel und einen Supermarkt in Huy (Provinz Lüttich).

In allen Fällen wurden die Geschäfte von Philip Morris dafür bezahlt, dass sie die Produkte des Tabakkonzerns besser bekannt machten. Je mehr Philip Morris-Produkte sie verkauften, desto höher war der Betrag, den sie erhielten. In seiner Urteilsbegründung sagte der Richter, dass dies einem illegalen Sponsoring gleichkomme.

Philip Morris Benelux zog den Fall vor das oberste Gericht, den Kassationsgerichtshof, nachdem das Berufungsgericht einen früheren Schuldspruch bestätigt hatte. Das Urteil des Kassationsgerichtshofs ist rechtskräftig.