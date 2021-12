Starker Regen verursacht Überschwemmungen in Teilen Ost- und Westflanderns

In den Gemeinden Beernem und Oedelgem in Westflandern, in der Nähe der Stadt Brügge, sind in der Nacht zum Freitag bis zu 46 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Die Straßen waren gesperrt, und an einigen Orten war das Wasser am Samstagmorgen immer noch nicht abgeflossen. Der Bürgermeister von Beernem, Jos Sypré (Christdemokrat), sagte gegenüber VRT NWS, dass die Überschwemmung am Freitagabend die schlimmste seit vielen Jahren gewesen sei.

Auch in der Gegend um die ostflämische Stadt Oudenaarde kam es zu lokalen Überschwemmungen. Oudenaarde liegt in einem Tal, und zahlreiche Bäche, die von den die Stadt umgebenden Hügeln herabfließen, durchqueren Oudenaarde auf ihrem Weg zur Schelde. Wie Johnathan Joubet von der Feuerwehr der flämischen Ardennen gegenüber VRT NWS erklärte, hatten er und sein Team alle Hände voll zu tun.

"Einige Häuser drohten überflutet zu werden und die Keller mehrerer Gebäude standen unter Wasser. Die Wasserstände in einigen Hochwasserschutzbecken hatten kritische Werte erreicht. Es war einfach zu viel Wasser". Das Gebiet um den Maarkebach und den Zwalmbach in Oudenaarde war besonders stark betroffen, und die Feuerwehr setzte Sandsäcke ein, um Häuser vor dem Hochwasser zu schützen. Es musste jedoch niemand evakuiert werden.

Wenige Kilometer entfernt, in der wallonischen Provinz Hennegau, gab es in den Gemeinden Ellezelles und Flobecq Probleme mit Hochwasser. Dort wurde die Feuerwehr rund 20 Mal zu Einsätzen gerufen.