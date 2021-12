Wenig Raum für eine Lockerung der Corona-Beschränkungen während der Festtage

Der belgische Premierminister Alexander De Croo (flämische Liberale) und der belgische Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke (flämische Sozialisten) haben in Interviews erklärt, dass sie keine Vorschläge zur Lockerung der Coronavirus-Bestimmungen unterstützen werden, sollten diese auf der nächsten Sitzung des Konzertierungsausschusses auf den Tisch kommen. Dieser Konzertierungsausschuss der belgischen Bundes- und Länderregierungen wird am Mittwoch, den 22. Dezember, erneut tagen. Wenn sich De Croo und Vandenbroucke durchsetzen, müssen Bars und Restaurants in der Silvesternacht wie an jedem anderen Tag um 23 Uhr schließen.