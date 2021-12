Wout van Aert gewinnt das Querfeldeinrennen in Essen nach einem beeindruckenden Solo

Nach seinem Sieg in Boom bei seinem Comeback letzte Woche, demonstrierte Wout van Aert erneut auf einer sehr schlammigen Strecke, was in ihm steckt. Noch heute Abend fliegt er nach Norditalien, wo er am Sonntag das Weltcup-Rennen auf der schneebedeckten Strecke von Val di Sole bestreiten wird.

Der Belgier war der einzige belgische Kaderfahrer, der das Doppel Essen - Val di Sole schafft. Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) musste das Rennen aufgeben. Da er sich am Knöchel verletzt hatte, konnte er auf einer Strecke, auf der die Fahrer oft laufen mussten, nicht mithalten.