Am frühen Sonntagmorgen: Zwei Tote bei Verkehrsunfall in Herk-de-Stad (Provinz Limburg)

Ein tödlicher Verkehrsunfall in Herk-de-Stad (Provinz Limburg) hat zwei Männern das Leben gekostet. Der Unfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen gegen 2:30 Uhr. Der Fahrer des Wagens verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er auf der Fernstraße N2 unterwegs war. Der Wagen prallte gegen mehrere Bäume am Straßenrand.