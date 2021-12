Engie beantragt erneut Genehmigung für Gaskraftwerk in Vilvoorde: Die Zeit drängt

Das französische Energieversorgungsunternehmen Engie wird einen zweiten Antrag für den Bau eines Gaskraftwerks in der flämisch-brabantischen Stadt Vilvoorde stellen. Der erste Antrag wurde abgelehnt. Thierry Saegeman, CEO von Engie Belgium (Foto), sagte während der VRT NWS-Talkshow "De zevende dag" (dt.: „Der siebte Tag“) am Sonntagmorgen, dass sein Unternehmen hofft, dass eine Reihe neuer Elemente in seinem neuen Antrag dazu führen wird, dass die Genehmigung für das Kraftwerk schnell erteilt wird.