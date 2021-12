Erneut demonstrieren etwa 700 Menschen in Brüssel gegen die Coronamaßnahmen

Etwa 700 Menschen versammelten sich am Sonntag gegen 14 Uhr am Bahnhof Brüssel-Nord, um gegen die von den Behörden des Landes verhängten Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zu demonstrieren. In den letzten Wochen hatten Sonntags schon große Kundgebungen stattgefunden, bei denen es zu Zusammenstößen zwischen einigen Teilnehmern und den Ordnungskräften gekommen war. Die Kundgebung am heutigen Sonntag verlief bislang friedlich. Etwa 20 Personen wurden jedoch wegen des Besitzes von Gegenständen, die auf böse Absichten hindeuten könnten, festgenommen.