KLM-Pilot hilft belgisch-britischem Teenager, im Alleinflug um die Welt, sicher in Südkorea zu landen

Rutherford begann ihren Weltrekordversuch Mitte August in Kortrijk. Von dort aus flog sie in ihrem ultraleichten Sportflugzeug nach Schottland, dann nach Island, Grönland, Kanada und in die Vereinigten Staaten, bevor sie nach Kolumbien weiterflog.

Entlang der amerikanischen Westküste reiste sie wieder nach Norden. Von Alaska aus setzte Rutherford nach Russland über und ist nun in Südkorea angekommen. Über Indonesien, Indien und den Nahen Osten will sie unter anderem nach Belgien zurückkehren.

Rutherford ist auf sich allein gestellt und es gibt kein Nachfolgeflugzeug. Der aktuelle Guinness-Weltrekord wird von der Amerikanerin Shaesta Waiz gehalten, die 30 Jahre alt war, als sie 2017 ihre Solo-Tournee abschloss.

VIDEO- Filmaufnahmen von Zara Rutherfords Abreise am 18. August 2021: