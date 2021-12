Pflegenotstand in Kliniken und Heimen wird immer akuter: Viele Mitarbeiter in Quarantäne

Das Telefon des Zeitarbeitsunternehmens läuft nach Angaben seiner Mitarbeiter jeden Tag heiß. "Wir bekommen oft Anfragen, noch am selben Tag eine Krankenschwester oder einen Pflegehelfer zu schicken. Sowohl aus Krankenhäusern, Pflegeheimen und eigentlich aus allen Einrichtungen, in denen Menschen betreut oder gepflegt werden. Im Moment können wir die Nachfrage nicht mehr in vollem Umfang befriedigen.“

Die gleiche Situation auch bei Runtime Projects, einer anderen Zeitarbeitsfirma für medizinisches Personal: "Viele Pflegekräfte sind müde und geben auf. Oder sie müssen in Quarantäne, weil ein Familienmitglied sich infiziert hat. Deshalb erhalten wir jeden Tag Hunderte von Anfragen für Pflege- und Betreuungspersonal", sagt Mitarbeiter Rinus Rommes.

"Wir arbeiten mit etwa 200 Freiberuflern zusammen, aber mit diesen können wir absolut nicht alle Schichten besetzen. Am Freitag waren noch etwa 350 Schichten offen. Der Bedarf vieler Pflegeeinrichtungen ist hoch, so viel ist klar. Leider können wir nicht alle Probleme lösen.“

Die Aussage von Eva Vercruysse, vom Zeitarbeitvermittlungsagentur „X-Care in Motion“, klingt sehr ähnlich. "In den Pflegeheimen ist die Situation am schlimmsten. Hier arbeitet ohnehin ein kleines Team, wenn also jemand ausfällt, entsteht sofort ein großes Problem."

Es bleibt die Frage, ob eine bessere Bezahlung des Pflegepersonals den Personalmangel langfristig verringern könnte. "Die Vergütung ist sicherlich ein Punkt", bestätigte Vercruysse VRT NWS, "aber das Problem liegt tiefer: Viele Pflegekräfte wechseln den Beruf weil die Arbeit einfach zu schwer ist."