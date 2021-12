Traktoren der flämischen Schweinemäster werden am kommenden Mittwoch durch Brüssel fahren

Flämische Schweinebauern werden am kommenden Mittwoch mit Traktoren nach Brüssel fahren, um die flämische Regierung aufzufordern, eine Lösung für die finanziellen Schwierigkeiten des Schweinesektors zu finden, kündigte die Algemeen Boerensyndicaat (ABS, dt.: Allgemeines Bauernsyndikat) am Sonntagnachmittag an. Die Landwirte planen, sich um 09:30 Uhr vor dem flämischen Parlament zu versammeln.