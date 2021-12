Und so wird das Wetter: Milde Temperaturen und Wolken satt in den kommenden Tagen

Das Königliche Meteorologische Institut (KMI) sagt für die kommenden Tage in Belgien trübes Wetter bei milden Temperaturen voraus. Am Sonntagnachmittag bleibt es trüb mit leichtem Regen oder Nieselregen im Landesinnern. In den Ardennen bleibt es neblig und schmilzt der Schnee. Die Temperaturen an der flämischen Küste werden 12°C erreichen, was für diese Jahreszeit sehr mild ist.