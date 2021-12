Aus der Provinz Antwerpen wird ein zweiter Wolf gemeldet. Stammt er aus Limburg?

In den letzten Tagen wurde ein zweiter Wolf in der Provinz Antwerpen gesichtet, nachdem im Mai ein erstes Tier in der Nähe des grenzüberschreitenden Parks „Kalmthouse Heide“ in derselben Provinz beobachtet worden war, wie die Organisation Welkom Wolf (dt.: Willkommen Wolf) am Montag mitteilte. Das Tier wurde unter anderem in den Gemeinden Geel, Zandhoven und Zoersel gesehen.