Flämischer Zahnarzt und Ultraläufer stellt Via Alpina-Rekord auf: zwei Marathonläufe pro Tag

Die Via Alpina erstreckt sich über 2.650 km quer durch die Alpen. Sabbe legte die Strecke im vergangenen Sommer in 30 Tagen, 8 Stunden und 57 Minuten zurück. In seinem neuen Dokumentarfilm 'Solace - Running the Alps' können Sie miterleben, wie er die schnellste bekannte Zeit auf der Via Alpina hinlegt.

Sabbe, ein Zahnarzt, erklärt, dass sein Ultralauf ein Hobby sei, das aus dem Ruder gelaufen ist. "Ich habe mit dem Laufen angefangen, um nach einem konzentrierten Tag in der Praxis Dampf abzulassen. So konnte ich intensive Konzentration mit Sport in der freien Natur verbinden".

Sabbe betont, der mentale Aspekt sei "ultrawichtig": "Nach 100 oder 200 Kilometern hat jeder Schmerzen, und es wird schwierig. Wenn man die mentale Stärke hat, durchzuhalten, kann man den entscheidenden Unterschied machen."