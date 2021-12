Gault&Millau 2021: „Nuance“ in Duffel Koch des Jahres, höchster Neueinsteiger „Hertog Jan“ in Antwerpen

Jungkoch des Jahres ist Martijn Defauw. Er ist 34 Jahre alt, betreibt seit vier Jahren das Restaurant „Rebelle" in Marke, einem Vorort von Kortrijk, und ist überglücklich: "Ein Kindheitstraum ist wahr geworden. Als ich 14 Jahre alt war, habe ich mir bereits Kochbücher gelesen. Ich wusste schon damals, dass ich Spitzenkoch werden wollte. Ich absolvierte eine klassische Kochausbildung und lernte das Handwerk dann hauptsächlich in „Auberge De Herborist“ in Brügge unter dem damaligen Küchenchef Arnold Hanbuckers. Und jetzt diese Anerkennung von Gault&Millau zu bekommen, das ist Wahnsinn."

"Ich bin sehr stolz. Wir arbeiten weiter hart, ich lebe von meiner Leidenschaft, ich hoffe, dass ich noch kreativer werde und dass ich weiterhin das tun kann, was ich liebe."