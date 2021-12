Julie Van Espen-Mordprozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt

Julie Van Espen verschwand am 4. Mai 2019, einem Samstagabend, nachdem sie ihr Elternhaus in Schilde mit dem Fahrrad verlassen hatte. Sie war auf dem Weg nach Antwerpen, wo sie sich mit Freundinnen treffen wollte. Dort kam sie nie an.

Die Vermisstenstelle der Polizei, Familie und Freunde suchten nach Julie am Ufer des Albertkanals, wo ihr Handy-Signal zuletzt empfangen worden war. Bald wurden blutbefleckte Kleidung und ein Fahrradkorb auf einer angrenzenden Wiese gefunden. Überwachungsaufnahmen zeigten einen Mann mit einem großen Rucksack, der diesen Fahrradkorb und andere Gegenstände in der Nähe des Tatorts trug.

Da von der vermissten Studentin immer noch keine Spur entdeckt worden war, wurde die Öffentlichkeit alarmiert, und es wurden Bilder des Mannes mit dem Rucksack in Umlauf gebracht. Er wurde als Steve Bakelmans identifiziert und kurze Zeit später im Bahnhof der Universitätsstadt Leuven festgenommen.

In der Zwischenzeit hatte ein mit einem Ultraschallgerät ausgestattetes Boot die Leiche von Julie im Albertkanal entdeckt.