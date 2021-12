Omikron ist auch in Belgien auf dem Vormarsch: Wie besorgt sollten wir sein?

Der Virologe Marc Van Ranst (KU Leuven, Foto unten) geht davon aus, dass die Zahl der Omikron-Infektionen noch erheblich steigen wird. "Omikron wird einen größeren Anteil am Viren-Markt einnehmen", sagt er. "In England sind wir bereits bei 30 Prozent. Es ist möglich, dass wir in zehn Tagen auch solche Zahlen haben werden".