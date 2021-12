Polizei verhaftet fünf Personen auf einem Durchgangsplatz für Wohnwagen in Heule/Kortrijk

Bei einer Reihe von Hausdurchsuchungen am frühen Montagmorgen auf einem Wohnwagentransitplatz in Heule, einer Teilgemeinde der Stadt Kortrijk in Westflandern, wurden fünf Personen festgenommen. Die Aktion war Teil eines groß angelegten Ermittlungsverfahrens nach gewalttätigen Raubüberfällen. Es wurden unter anderem Riotguns, Schmuck und große Geldsummen sichergestellt.