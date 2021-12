Aktion gegen Gaskraftwerke als Alternative zur Atomenergie an den Kühlturmen von Vilvoorde

Am Montagabend haben die Umweltaktivisten der flämischen Bewegung „Tegengas“, was so viel wie „Gegengas“ bedeutet, gegen den von den Regierungsbehörden bezuschussten Bau von neuen Gaskraftwerken in Belgien protestiert. Sie projizierten dazu Slogans auf die Kühlturme (Foto) des Kraftwerks von Vilvoorde in Flämisch-Brabant bei Brüssel. Damit hatten sie sich eine symbolträchtige Location für ihren Protest ausgesucht.