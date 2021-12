"Askoy II": Die Segeljacht von Jacques Brel ist jetzt nautisches Kulturgut in Flandern

Die „Askoy II“, die Segeljacht des weltberühmten belgischen Chansonsängers Jacques Brel (1929-1978), wird seit 2015 im Hafen von Zeebrügge restauriert. Das Wrack der einst stolzen Jacht ist seit 2010 Jahren wieder in Belgien und die Restaurierung wird jetzt in Zeebrügge abgerundet. Die Jacht ist in Flandern in die vorläufige Liste des nautischen Kulturerbes aufgenommen worden, wie am Dienstag dem Staatsblatt zu entnehmen ist.