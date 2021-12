Besorgtheit durch Omikron: Belgiens Regierung bittet um ein Gutachten zum schnelleren Boostern

Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) sagte am Dienstagmorgen gegenüber unseren Kollegen des VRT-Pop- und Rocksenders Studio Brussel, dass er damit dem Beispiel der britischen Regierung folge und dass auch Flanderns Landesgesundheitsminister Wouter Beke (CD&V) hier einen Zahl zulegen wolle:

„Minister Beke hat schon gesagt, dass er in Flandern einen enormen Gang höher schalten will, in dem mehr Leute eingesetzt werden und in dem besser organisiert wird. Wir sind eines der 5 Länder mit den meisten Booster-Impfungen. In den kommenden Wochen will Minister Beke noch 900.000 Booster-Impfungen setzen lassen. Den Vorsprung, den wir haben, wollen wir beibehalten und wir wollen darauf bis zum Jahresende maximal setzen.“