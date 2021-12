EU-Fischereirechte: Belgiens Fischer dürfen 3 Monate lang in britischen Gewässern ausfahren

Jedes Jahr im Dezember wird auf EU-Ebene beschlossen, wieviel Fisch die Mitgliedsstaaten und ihre Fischereiflotten in den verschiedenen Seegebieten fischen dürfen. Dieses Jahr war der EU-Fischereirat allerdings vom Konflikt mit den Briten überschattet, denn zwischen dem aus der Union ausgetretenen Großbritannien und den 27 verbleibenden Mitgliedsstaaten lag bisher noch kein konkretes Abkommen zu den eigentlich gemeinsam befischten Seegebieten vor. Zudem gab es noch Probleme mit den Zulassungen für Fischerboote aus der EU in britischen Hoheitsgewässern.

Doch jetzt gibt es nach einigen Verhandlungstagen zumindest ein vorläufiges Abkommen, wie Flanderns Fischereiministerin Hilde Crevits sagte. Dieses Abkommen gilt vorerst für die 3 ersten Monate in 2022: „Das waren keine einfachen Verhandlungen, doch es ist wichtig, dass wir eine Übereinkunft mit vorläufigen Fangrechten erreicht haben. Das bietet unseren belgischen Fischern die Möglichkeit, nach Neujahr ihre Aktivitäten wieder überall fortsetzen zu können.“

Laut Crevits stehen im genannten Zeitraum ausreichend Fangquoten zur Verfügung, was bedeutet, dass die Fischer alle etwa gleich verteilte Rechte haben: „Unsere Fischer werden also auch in den kommenden 3 Monaten Seezunge, Rochen, Seeteufel, Scholle und Flunder fangen können.“ Wie gesagt, hier handelt es sich um eine vorläufige Einigung. Die Verhandlungen zu einer definitiven Einigung zwischen der EU und den Briten laufen erstmal weiter.