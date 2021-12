Niedrigere Zahlen als im Vorjahr aber wieder Übersterblichkeit in Belgien in diesem Herbst

Logische Entwicklung

Die aktuelle Übersterblichkeit ist fast ausschließlich auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, auch wenn die 3. und die 4. Coronawelle deutlich weniger Sterbefälle forderten (bzw. fordern). Das ist eine logische Entwicklung sagen der Virologe und Leiter des staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsamtes Sciensano, Steven Van Gucht, und der Antwerpener Biostatistiker Gert Molenbergs.

Im Herbst 2020, also während der 2. Coronawelle, starben zu bestimmten Zeitpunkten täglich 200 bis 300 Personen an einer Erkrankung an Covid-19. Derzeit ist das Virus zwar deutlicher in der Gesellschaft präsent - und dies bei weniger scharfen Maßnahmen und Einschränkungen - und die Sterbeziffern liegen bei etwa 50 am Tag.

Dass diese Zahlen so deutlich sinken können, liegt an der aktuellen Impfstrategie, so der Virologe Van Gucht: „Das verdanken wir nur der Impfung. Die Zirkulation des Virus war in Flandern z.B. noch nie so deutlich wie in diesem Herbst und doch blieb dies im Hinblick auf die Todeszahlen recht beschränkt. Wer geimpft ist, läuft 8 Mal weniger in Gefahr, an diesem Virus zu sterben. Das merkt man doch an diesen Zahlen.“