Vinyl-Boom: Bald ein neues Schallplatten-Presswerk in Flandern

Tony De Block (Foto unten) aus Lokeren ist als Musiker und als Musikproduzent schon viele Jahre in diesem Business aktiv und so ist für ihn der Sprung zur Gründung eines Plattenpresswerks in seiner Heimatstadt denn auch eher ein logischer Schritt als ein mutiges Unterfangen. „Die Nachfrage ist stark angestiegen. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt, doch ich muss ehrlich zugeben, dass es gerade nicht schlecht aussieht“, so De Block gegenüber dem VRT-Sender Radio 2.

„Bei den anderen Presswerken haben sie Wartezeiten von 9 Monaten bis anderthalb Jahren. Einige Presswerke nehmen sogar derzeit keine Aufträge mehr an“, so der 58-Jährige neue Unternehmer. Also scheinen Presswerke für Vinylplatten gerade eine Marktlücke zu sein: „Wir öffnen unsere Türen für jeden, der vorbeikommen will. Schon jetzt ist das Interesse enorm, ohne dass wir viel über unsere Fabrik kommuniziert haben.“

Belgian Vinyl Pressing Plant wird die Plattenfabrik heißen, in der in den kommenden Wochen die ersten der jeweils 3 Tonnen schweren Pressmaschinen aufgebaut werden: „Das sind Pheenix Alphas’s, die ich in Stockholm gekauft habe. Das ist weltweit der wichtigste Lieferant. Bis Ende 2022 werden wir hier 6 dieser Maschinen haben. Bis dahin werden wir 15.000 Platten pro Tag pressen.“

