Ein Sechstel eines Daumennagels: kleinstes Buch der Welt kommt in Brüssel unter den Hammer

Das Miniaturbuch wurde vor knapp 70 Jahren vom Gutenberg-Museum in Mainz gedruckt und stellte eine technische Herausforderung dar: “Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Gutenberg-Museum auf der Suche nach Mitteln für den Wiederaufbau und die Renovierung des Museums. Es druckte daraufhin mehrere hundert Exemplare eines spektakulär kleinen Buches, um es zu verkaufen”, weiß der Auktionator: “Daher ist dieses Exemplar nicht einzigartig."

Trotzdem, so Godts, ist das Buch ein echtes Sammlerstück: "Miniaturbücher sind 7 Zentimeter hoch oder kleiner. Es handelt sich also um ein extrem kleines Exemplar. In den USA und in Europa gibt es Sammlungen mit Hunderten von Miniaturbüchern, aber dieses sticht heraus. Es ist die Krönung einer Sammlung, das kleinste Buch der Welt, und dann auch noch aus dem Gutenberg-Museum."