Flugpersonal von Brussels Airlines streikt am Montag: erhebliche Störungen in Aussicht

Laut Van Camp ist die Unzufriedenheit des Personals so groß geworden, dass spontane Aktionen drohen. Daraufhin wurde beschlossen, den 24-Stunden-Streik zu organisieren. "Auf diese Weise kann Brussels Airlines die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Die Reisenden können in der Zwischenzeit einen anderen Flug für Montag finden", so Van Camp: "Wir wollen die Reisenden nicht treffen. Das Management ist verantwortlich. Wir wollen damit auch ein Signal an die Muttergesellschaft in Deutschland geben."