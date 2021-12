Kronzeuge und Ex-Spieleragent Veljkovic bezahlte Fußballmanager mit Schwarzgeld und teuren Uhren

In dem Gespräch mit der Pano-Redaktion sprach Dejan Veljkovic u. a. davon, dass Vorschüsse an Lokeren-Trainer Peter Maes schwarz und in bar beim Vereinspräsidenten ausbezahlt wurden. Aufgrund von mehreren Verträgen soll Maes zwischen 2010 und 2018 über 2 Millionen Euro Schwarzgeld bekommen haben. Maes (Foto unten) bestritt die Aussagen von Veljkovi, der nur seine eigene Verantwortung minimieren wolle.