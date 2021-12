Minister Van Peteghem nach Bericht über Fußballskandal: Steuerprüfung bei 18 Profivereinen

"Wir haben jetzt im Januar einen ersten Schritt in diese Richtung getan", sagt Van Peteghem, "aber wir wollen auch eine Reform, damit die Vereine die Subventionen für Ziele ausgeben, die wir an erste Stelle setzen." Van Peteghem möchte vor allem, dass mehr Geld in die Jugend fließt.

Von den Steuervergünstigungen für die Vereine fließt ein großer Teil jetzt in die Gehälter für Spitzenspieler. Minister Van Peteghem möchte, dass sie hauptsächlich für die Jugend und die Infrastruktur verwendet wird.

Dieser Vorschlag wird bei der Haushaltsüberprüfung im März auf dem Tisch der Regierung liegen.