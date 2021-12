Langzeitarbeitslose in Flandern sollen in Zukunft gemeinnützige Arbeiten ausführen

Die sozialistische Gewerkschaft ABVV reagiert misstrauisch. "In erster Linie, weil es sich um eine Pflicht handelt", sagte Caroline Copers, Generalsekretärin: "In dieser Gruppe von Langzeitarbeitslosen gibt es viele gefährdete Personen, die eine maßgeschneiderte Unterstützung benötigen. Die Verpflichtung zu gemeinnütziger Arbeit wird ihnen nicht das Coaching geben, dass sie brauchen.” Die Gewerkschaftlerin nimmt stattdessen die Arbeitgeber in die Pflicht: "Sie beklagen den Mangel an Arbeitskräften und sind daher am besten in der Lage, Langzeitarbeitslosen bei der Suche nach einem Arbeitsplatz zu helfen".

Caroline Copers stellt sich auch die Frage, ob diese Maßnahme zu einem qualitätsvollen Arbeitsplatz führen wird: “Es gibt einige wissenschaftliche Untersuchungen, die besagen, dass solche Regelungen nicht sehr effektiv sind. Es handelt sich oft um teure Maßnahmen, die viel Organisation erfordern. So weit sind wir also noch nicht. Es gibt noch viel Gesprächsbedarf.”