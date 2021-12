Umweltstraftäter müssen sich selten, wenn überhaupt, vor Gericht verantworten

Auffallend sind die großen Unterschiede zwischen den Regionen. In der Regel werden in Flandern viel mehr Fälle zu den Akten gelegt als in der Wallonie. "Eigentlich läuft es darauf hinaus", sagt der grüne Abgeordnete, "dass eine Bestrafung davon abhängt, wo man wohnt."

Dass eine Umweltstraftat nicht vor den Richter kommt, bedeutet nicht Straflosigkeit. Entscheidet der Staatsanwalt, keine Anklage zu erheben, landet der Fall wieder auf dem Tisch der Verwaltung - in Flandern der Umweltinspektion . Diese Behörde verhängt meistens Bußgelder gegen das, was als Ordnungswidrigkeit gilt.