Zur Abschreckung von Transmigranten: Dänische Luftwaffe überwacht die belgische Küste

Das Flugzeug startet jede Nacht vom Flughafen in Lille. "Es dreht Runden über den Stränden von Calais und Zeebrugge. Der Jet ist mit einer Vielzahl von Sensoren, wie z. B. Wärmebildkameras, ausgestattet, um Personen am Strand oder auf dem Meer leicht zu erkennen. "Die Transmigranten bereiten ihre Überfahrt in der Nacht vor und sind vom Boden aus nur schwer zu verfolgen. Aus der Luft ist es viel einfacher", fügt Berger hinzu.

An Bord befinden sich neben den Piloten auch Techniker, die die Sensoren und Kameras steuern. Ein französischer Polizeibeamter, der auch mitfliegt, leitet Informationen oder Gefahrensituationen online an seine Kollegen am Boden weiter. "Die Polizeistreifen vor Ort nehmen dann Personenkontrollen vor und können die Transmigranten vor der Abfahrt stoppen", sagt Berger.