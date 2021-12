Baby stirbt in der Kindertagesstätte in Aarschot. Justiz geht nicht von einer Straftat aus

Ein 16 Monate altes Baby starb unter unklaren Umständen am Donnerstagabend in der Kleinstadt Aarschot in der Provinz Flämisch-Brabant. Die Staatsanwaltschaft Leuven (dt.: Löwen) teilte am Freitagmorgen mit, dass sie eine Information der Tageszeitung Het Nieuwsblad bestätigen könne. Nach ersten Erkenntnissen liege keine Straftat vor, die mit dem Tod des Kleinkindes in Zusammenhang stehe.