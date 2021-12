"Erst ein Test, dann das Fest", "Lass die Abzugshaube an": Partytipps vom Virologen Steven Van Gucht

Während der Pressekonferenz am Freitag gab das belgische Corona-Krisenzentrum einige praktische Tipps, um das Coronavirus in der Weihnachts- und Neujahrszeit so gut wie möglich außen vor zu lassen. Zuvor hatte der Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke klargestelltt, dass es vorerst keine weiteren Lockerungen der geltendenCorona-Massnahmen geben werde. Wie können wir mit den derzeitigen Maßnahmen sicher durch die Feiertage kommen? Der Virologe Steven Van Gucht (Foto) gab eine Reihe von "Empfehlungen für die Organisation sicherer Feiern zum Jahresende":