Friseure spielen eine Schlüsselrolle in der neuen Kampagne gegen Gewalt in der Partnerschaft

In diesem Jahr gingen bei der Notrufnummer 1712 bereits mehr als 2 000 Anrufe zum Thema Gewalt in der Partnerschaft ein, und das ist leider noch nicht alles. "Das vergangene Jahr war bereits ein Rekordjahr, was Anrufe wegen Partnergewalt angeht, und es scheint, dass die Zahl der Anrufe in diesem Jahr noch höher ausfallen wird", sagt Wim Van de Voorde, Vorsitzender der Beratungsstelle 1712. "Auffällig ist, dass in der Hälfte der Fälle von emotionaler Partnergewalt wie Beleidigungen, Demütigungen, Einschüchterungen und Drohungen berichtet wird.“