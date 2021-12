Letzter Flug der ikonischen C-130: Armee nimmt Abschied vom "Herkules der belgischen Luftwaffe"

Ende 2017 wurde die erste C-130 dauerhaft stillgelegt. Danach wurden die anderen Frachtflugzeuge nach und nach aus dem Verkehr gezogen. Das älteste Frachtflugzeug des Verteidigungsministeriums, die C-130 Hercules (CH-13), hat seine letzte Ruhestätte in einem Luftfahrtmuseum in Bevekom gefunden. Insbesondere auf flämischer Seite gab es anfangs viel Kritik an der Verlegung der C-130 von Melsbroek nach Beauvechain in Wallonisch-Brabant, weil die Maschine immer vom flämischen Melsbroek aus verkehrt hatte.