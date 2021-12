Uni-Studie belegt: Kinderimpfung gegen Corona wird noch von vielen Eltern abgelehnt

Die Eltern von Kindern unter 12 Jahren sind in der Frage der Kinderimpfung gegen das Coronavirus geteilter Meinung. Dies geht aus der großen Corona-Umfrage hervor, die von der Universität Antwerpen durchgeführt wurde und deren Ergebnisse am Freitag bekannt gegeben wurden. Von den Befragten gaben 43% an, dass sie ihre Kinder "sicher oder wahrscheinlich" impfen lassen würden, während 23% angaben, dass sie dies "sicher nicht" tun würden.