Haftbefehl gegen acht Personen wegen Entführung im Drogenmilieu erlassen

Am 27. Januar 2021 waren die Behörden in Antwerpen über die Entführung und Geiselnahme eines Mannes informiert worden, der sich in Lissabon, Portugal, aufhielt. Das Opfer wurde gezwungen, Verwandte zu kontaktieren und sie um Lösegeld für seine Freilassung zu bitten. Die portugiesische Polizei konnte einen Tag später in einem Hotel in Lissabon die Freilassung der Geisel erwirken.

Die belgische Kriminalpolizei in Antwerpen kam bei ihren Ermittlungen zu dem Schluss, dass es eine Verbindung zwischen dem Fall und dem Drogenmilieu gibt, wie dann die Auswertung der Daten des verschlüsselten Telekommunikationsnetzes SKY ECC bestätigte. Das von vielen Drogenkriminellen verwendete Telefonnetzwerk war in diesem Jahr von den Behörden entschlüsselt worden.