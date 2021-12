Omikron-Variante stellt 8 Prozent der Corona-Infektionen in Belgien dar

Nach Angaben des belgischen Virologen Professor Marc Van Ranst (KULeuven) stellt die Omikron-Variante des Corona-Virus bereits 8 Prozent aller Infektionsfälle in Belgien dar. Das ist ein Anstieg gegenüber 6 Prozent am Donnerstag und 3 % zum Wochenbeginn. Virologen zufolge war der Anstieg der Omikron-Infektionen angesichts der hohen Ansteckungsgefahr dieser Variante zu erwarten. Ein ähnlicher Verlauf wurde bereits in Südafrika, im Vereinigten Königreich und in Dänemark beobachtet.