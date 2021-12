Stellvertretender Vorsitzender der rechtsextremen Vlaams Belang outet sich als schwul

Janssens betont jedoch, dass er nicht die Absicht hat, als “Botschafter für LGBT-Menschen" aufzutreten. "Schwulsein gehört zum Privatleben. Ich spreche heute darüber, werde es aber in meinem weiteren Berufsleben nicht zu einem politischen Engagement machen."

In dem Interview wird Chris Janssens auch damit konfrontiert, dass der Vlaams Belang regelmäßig als schwulenfeindlich bezeichnet wird. "Haben einige Leute in meiner Partei in der Vergangenheit Äußerungen gemacht, die als homofeindlich angesehen werden könnten? Vielleicht ja", sagt Janssens. "Aber sowohl meine Partei als auch ich haben uns weiterentwickelt. Wer also glaubt, ich würde mich für Aussagen oder Positionen aus der Vergangenheit entschuldigen, der irrt."